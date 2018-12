OL : Ces deux joueurs remontent dans l'estime de Genesio à l'OL

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Samedi après-midi sur la pelouse de Lille, Bruno Genesio avait décidé de relancer Bertrand Traoré, plus souvent remplaçant ces dernières semaines.

S’il n’a pas tout bien fait, le Burkinabé s’est montré décisif face aux Nordistes en inscrivant le but de la réduction du score pour l’OL. Présent en conférence de presse, Bruno Genesio a loué l’état d’esprit de l’ancien attaquant de Chelsea, précisant par ailleurs qu’il avait apprécié sa prestation il y a quelques jours. Par ailleurs, un autre joueur a marqué des points auprès du staff lyonnais : Moussa Dembélé, également moins utilisé depuis quelques matchs.

« On doit progresser sur l'efficacité devant le but. On a un seul point de moins par rapport à l'an dernier. On est dans les temps. Depuis 3 matchs, on est mieux sur le contenu. Il faut confirmer ! On a montré qu'on pouvait faire les efforts ensemble. C'est important quand un attaquant est décisif. J'ai trouvé que Bertrand Traoré avait amené de la profondeur dans notre jeu. Il faut qu'il enchaîne. L'état d'esprit est positif. Moussa Dembélé ? Il a fait une bonne entrée avec de bons appels. Moussa et Bertrand ont été récompensés individuellement du travail qu'ils ont fait pour le collectif » s’est réjoui Bruno Genesio, bien conscient que Memphis Depay ne peut pas tout faire tout seul sur le front de l’attaque lyonnaise. Ces deux retours en forme tombent donc à pic, d’autant que Nabil Fekir est dans une période moins faste actuellement.