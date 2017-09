OL : Ce que pense Valbuena d'Aulas ? Il le dit sans détour !

Dans : OL, Ligue 1.

Parti de l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato afin de rejoindre Fenerbahçe, Mathieu Valbuena s'est fait plutôt discret dans les médias, préférant faire parler de lui avec ses performances sportives en Turquie. Mais, interrogé par BeInSports sur ses relations avec Jean-Michel Aulas, le milieu de terrain n'a pas hésité à dire ce qu'il avait sur le coeur, et cela même si cela pourra en surprendre quelques-uns. Car Mathieu Valbuena n'a que du bien à dire du président de l'OL.

« Jean-Michel Aulas a été très important pour moi. D’abord c’est lui qui m’a fait venir à Lyon et il m’a soutenu dans les bons et forcément dans les mauvais moments. Et pour moi il a toujours été là, et je ne le remercierai jamais assez parce que moi j’étais fier de pouvoir porter ces couleurs », a expliqué, sans détour, Mathieu Valbuena, visiblement pas amer du tout même si sa carrière lyonnaise n'a pas réellement été à la hauteur des attentes de tout le monde. Jean-Michel Aulas appréciera cet hommage...