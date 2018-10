OL : Cazarre « se croit humoristique », Aulas l'habille pour l'hiver

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dans sa chronique pour France-Football, et avant PSG-OL, Julien Cazarre a une nouvelle fois chambré Jean-Michel Aulas, une de ses cibles préférées à qui le trublion de J+1 prête souvent une vie dissolue. Mais ce vendredi, le président de l'Olympique Lyonnais a réagi à cet article signé Julien Cazarre, estimant que ce dernier n'avait de comique que le nom.

Via Twitter, et réagissant à notre article, Jean-Michel a attaqué JC bille en tête. « Le problème avec Cazarre c qu'il part souvent en vrille il se croit humoristique sur des sujets scabreux il se croit drôle alors qu'il déborde de mauvaise foi son manque d'éthique est patent et pathétique », a lancé le patron de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas à sa première critique de Julien Cazarre. La réponse de ce dernier aura probablement lieu dimanche soir lors de J+1, quelques minutes après le coup de sifflet final du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Le feuilleton est donc loin d'être terminé entre ces deux-là.