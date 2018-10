OL : Cazarre part en vrille sur les difficultés de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

D’une saison à l’autre, l’Olympique Lyonnais se heurte encore et toujours au même problème.

Lors des grands rendez-vous nationaux ou européens, la formation de Bruno Genesio affiche un excellent niveau de jeu. Manchester City (1-2) et l’Olympique de Marseille (4-2) pourront confirmer. Mais les choses se compliquent souvent face à des adversaires a priori moins dangereux comme Nantes (1-1) et le Shakhtar Donetsk (2-2). De quoi inspirer Julien Cazarre qui s’est amusé à chercher les raisons de cette irrégularité.

« L'empereur Aulas regarde avec dédain tous ces crève-la-dalle mangeurs de cailloux, a imaginé le chroniqueur de France Football. Il n'a cure de ceux qui pensent qu'il faut un grand coach international pour que l'OL passe un cap patati patata... Mais diantre ! Qui mieux qu'un enfant des Gones pur souche au sang bleu (et rouge) pour guider la capitale rhodanienne sur le toit de l'Europe ? Sir Jean-Mich Much le sait, et c'est pourquoi son escouade ne perd pas son temps à batailler le bout de gras avec des ringards comme Nantes, Caen, Nice ou Reims, à qui il laisse des points comme des pièces jaunes à un mendiant. »

Après City et l’OM, le PSG ?

« Il garde ses forces pour les combats de son rang, les joutes à sa hauteur. Il n'aiguise son sabre que pour pourfendre les Citizens mancuniens, les barbares de Massilia ou les Sarrasins de Lutèce, a ajouté l’humoriste. Il est beau, il est grand, il est noble ! Mais attention ! Jean-Mich Much, certains faux-pas pourraient bien voir le sans-dents de la bourgade verte d'à côté venir te coiffer au banquet des Rupins... Surtout si ça coince face aux Sarrasins... » En cas de mauvais résultat à Paris dimanche soir, le rival stéphanois pourrait effectivement s’envoler au classement.