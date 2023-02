OL : Caveglia auteur de violences conjugales, des accusations lancées

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse des moments compliqués tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Et pour ne rien arranger, certains comportements portent préjudice à l'image du club.

A Lyon, la situation sportive a de quoi inquiéter. L'OL n'arrive plus à jouer les premiers rôles depuis de nombreux mois et la dernière défaite à Auxerre a plongé de nouveau les Gones dans une spirale négative. Laurent Blanc et son staff devront trouver les meilleures solutions pour permettre aux joueurs lyonnais de faire une belle remontée en cette fin de saison. Mais l'optimisme n'est pas de rigueur. Pour ne rien arranger, certains comportements nuisent à l'image du club. En effet, après Jérôme Boateng, un autre membre de l'OL est visé par une plainte pour violences conjugales.

Une sale affaire autour de l'OL

Comme l'indique ces dernières heures Le Bonhomme Libre, Alain Caveglia, actuel recruteur et ancien joueur de l'OL, doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen le 28 février prochain. Il est accusé de « violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime », et de « menace de mort réitérée ». Ces événements auraient eu lieu le 24 juin 2021, à Eterville, près de Caen. Reste à savoir ce qu'il adviendra en cas de condamnation... En attendant, c'est bien dans le flou le plus total que l'OL va devoir se remettre à l'endroit. La prochaine rencontre aura lieu du côté d'Angers, dernier de Ligue 1, pour les Gones. Pas le droit à l'erreur pour les hommes de Laurent Blanc, sous peine de définitivement dire adieu à leurs ambitions en championnat. A noter que ce lundi, l'ancien coach du PSG devait reprendre l'entraînement avec ses joueurs, lui qui souffrait ces derniers jours d’une pneumopathie.