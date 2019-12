OL : Casse-tête en défense, Lyon cogite au mercato

Dans : OL.

Pris en grippe par les supporters de l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines et au cœur de nombreuses polémiques, Marcelo a émis le souhait de quitter le Rhône cet hiver.

Cependant, la situation n’est pas aussi simple à gérer pour les dirigeants rhodaniens. Et pour cause, Joachim Andersen est loin de convaincre le staff de Rudi Garcia, ce qui a poussé le technicien français à titulariser Marcelo à Reims, samedi soir. Et le Brésilien a été loin d’être le plus mauvais des joueurs de l’OL, ce qui inciterait presque l’actuel douzième de Ligue 1 à le conserver, malgré la guerre qu’il se livre notamment avec les Bad Gones, selon les informations récoltées par L’Equipe.

Le quotidien national affirme que Rudi Garcia pourrait bien être réticent à l’idée de se priver de Marcelo, alors qu’il estime ce dernier bien plus performant que Joachim Andersen. De plus, Jean-Michel Aulas ne veut plus se faire dicter ses décisions par les supporters. Car en interne, le président de l’OL a regretté le poids des ultras dans ses prises de décisions récentes, notamment celle de ne pas prolonger Bruno Genesio, lequel était également pris en grippe par les supporters lyonnais. Si le mercato s’annonce flou en attaque suite aux blessures de Depay et de Reine-Adelaïde, il le sera également en défense, où le dossier Marcelo ne sera pas simple à gérer. A Juninho et à Jean-Michel Aulas de résoudre l’équation de la meilleure façon possible…