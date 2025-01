OL ‍: Caqueret vendu 20 ME, Textor est un génie

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé par l’entraîneur Pierre Sage, Maxence Caqueret fait partie des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le milieu de terrain plaît notamment à Crystal Palace, le club anglais lié à John Textor qui pourrait miser jusqu’à 20 millions d’euros sur son transfert.

Interdit de recrutement par la DNCG, l’Olympique Lyonnais va au moins se montrer actif dans le sens des départs. Le club rhodanien doit alléger sa masse salariale et conclure des ventes cet hiver. D’où la libération du gardien Anthony Lopes, nouvelle recrue du FC Nantes, et le transfert imminent de l’attaquant Gift Orban à Hoffenheim pour environ 12 millions d’euros. A priori, l’actuel cinquième de Ligue 1 n’en restera pas là. L’entraîneur Pierre Sage a confirmé ce jeudi la nécessité de dégraisser.

Caqueret, le prochain partant ?

« D’autres départs ? Oui, on peut le penser », a répondu le technicien en conférence de presse, en pensant peut-être à Maxence Caqueret. Le milieu de terrain fait partie des Lyonnais non retenus. Cette saison, le Gone s’est nettement éloigné de son meilleur niveau. Pierre Sage ne pouvait que le rétrograder loin dans la hiérarchie des solutions dans l’entrejeu. Apparemment, ses performances décevantes et son temps de jeu en baisse (8 titularisations cette saison toutes compétitions confondues) n’ont pourtant pas affecté sa cote sur le marché anglais. Plusieurs écuries de Premier League se verraient bien relancer Maxence Caqueret en deuxième partie de saison.

🚨#MercatOL 🔴🔵🦁



✅Crystal Palace prêt à offrir un contrat de cinq ans à Maxence Caqueret



💰 le club 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pourrait aller jusqu'à 20 M€



❗️ Plusieurs autres clubs de PL suivent le milieu de l'OL



avec @DahbiaHattabi https://t.co/ZK3ByDVW51 pic.twitter.com/YeiSn8tCVs — Sébastien Denis (@sebnonda) January 2, 2025

Et parmi elles, Crystal Palace, très déterminé selon Foot Mercato, prépare un contrat de cinq ans pour le Lyonnais ainsi qu’une offre généreuse afin de conclure son transfert. D’après la source, les Eagles seraient prêts à grimper jusqu’à 20 millions d’euros dans cette opération ! Certains diront que le montant paraît étonnamment élevé, surtout lorsque l’on sait que John Textor, propriétaire de l’Olympique Lyonnais, possède aussi des parts à Crystal Palace. Pour mettre fin au débat, le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet dément quant à lui l’intérêt londonien.