OL ‍: Caqueret superstar, Laurent Blanc l'avait tué

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis quelques matchs, et notamment la victoire de Lyon à Montpellier, Maxence Caqueret a retrouvé son meilleur niveau et même plus. Au point que les supporters lyonnais qui réclamaient son départ au cœur de l’automne ont changé brutalement d’avis et voient dans le milieu de terrain de 24 ans un atout très fort de l’Olympique Lyonnais.

Ce samedi, Maxence Caqueret peut aller acheter tranquillement les journaux puisque le milieu de terrain de l'OL est le mieux noté des joueurs de l'équipe de Pierre Sage après la victoire à Metz. Un changement d'ambiance pour le joueur formé à Lyon qui en avait pris plein la tête durant les premiers mois du championnat. Il est vrai que désormais Caqueret réalise des prouesses au cœur du jeu lyonnais, prenant des initiatives souvent gagnantes, comme cela a encore été le cas à Saint-Symphorien. Comment expliquer ce retour au sommet de celui qui a longtemps été considéré comme l'un des grands espoirs du football lyonnais ? Dave Appadoo a une réponse assez simple et elle concerne l'utilisation faite de Maxence Caqueret par les différents entraîneurs de l'OL.

Caqueret a repris des couleurs à Lyon

Dans la foulée du succès lyonnais à Metz, avec une fois une masterclass de Maxence Caqueret, le journaliste de France-Football pense savoir pourquoi le milieu de terrain de l'OL a renversé la tendance au point de devenir un cadre de cette équipe. « Il avait trop de responsabilités dans un milieu qui était très faible, car on restait sur le souvenir du Final 8. La saison passée et en début de championnat cette saison, je trouvais qu’il faisait beaucoup trop de choses par rapport à ce qu’il est vraiment. J’étais très sévère sur les prestations de Caqueret. Laurent Blanc l’avait presque mis à la limite meneur de jeu, alors que là, il peut avancer. Et quand il a le jeu face à lui et qu’il peut avancer, c’est un autre joueur et actuellement, il est particulièrement bien inspiré. Et surtout avec Matic à ses côtés », a confié notre confrère. Pourvu que ça dure pour Maxence Caqueret et Lyon.