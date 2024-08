OL ‍: Caqueret devient un énorme problème

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour son dernier match de préparation, l’OL s’est incliné contre Arsenal (2-0). Un résultat à relativiser face à un tel adversaire, mais certaines individualités ne sont pas épargnées. C’est le cas de Maxence Caqueret.

Après son écrasante victoire face à l’Union Berlin la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais s’attaquait à un morceau bien plus coriace dimanche à l’Emirates Stadium. Les hommes de Pierre Sage affrontaient Arsenal et se sont logiquement inclinés, un résultat qui n’a rien d’effrayant quand on connait le niveau de jeu des Gunners depuis trois ans maintenant. En revanche, quelques enseignements peuvent tout de même être tirés de cette rencontre, notamment sur quelques individualités. Un secteur de jeu inquiète particulièrement les supporters de l’Olympique Lyonnais à une semaine de la reprise de la Ligue 1, c’est indiscutablement le milieu de terrain.

Maxence Caqueret dans le viseur à l'OL

Dimanche à Londres, Pierre Sage avait aligné Matic aux côtés de Caqueret de Tolisso et une nouvelle fois, ce trio a déçu. Celui qui prend le plus cher est sans conteste Maxence Caqueret, dont la préparation est globalement très inquiétante, ce qui n’a pas échappé au compte @DataScout. « Je vois pas mal de supporters lyonnais frustrés par la préparation de Maxence Caqueret. J’avais évoqué le problème de Caqueret selon moi il y a plusieurs mois et j'ai toujours le même avis, un joueur métamorphe. Très bon quand les joueurs à côté sont bons. Pas au niveau quand les joueurs à côté sont pas bons. Avec un Corentin Tolisso qui ne répond clairement plus aux exigences physiques d'une équipe de haut niveau et Nemanja Matic qui ne réalise pas une grosse préparation, aucune surprise de voir un Caqueret en difficulté » a publié le compte spécialisé sur X.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxence Caqueret (@m.caqueret)

Chez les supporters lyonnais, cet avis est partagé et Maxence Caqueret n’a pas été épargné après cette défaite des Gones en terres anglaises. « Benrahma et Caqueret ça devient alarmant là », « Continuez avec Caqueret, s’il ne part pas cet été il fera la saison de trop chez nous », « Caqueret face à un peu d’adversité c’est fini pour lui là on dirait un enfant », « J’espère sérieusement qu’aucun club ne regarde le match de Caqueret » ou encore « Tolisso/Caqueret = incapacité d'exister/faire exister collectif sur ce genre d’opposition » et « Diawara a plus fait en une action que Caqueret en 60minutes c’est dramatique » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est clairement devenu la tête de Turc des supporters.

A une semaine d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Rennes pour la reprise de la Ligue 1, Pierre Sage a un gros chantier et ce ne sont pas les récentes performances d’Orel Mangala qui lui offrent une solution de plus car à l’instar de Caqueret, l’international belge n’apporte aucune garantie. Le coach de l’OL a sept jours pour trouver la formule gagnante afin de limiter la casse, dimanche soir en Bretagne.