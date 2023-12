OL ‍: « ‍C’est la cata ‍», Aulas va porter plainte

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas nie être à l'origine de l'attaque portée contre la gestion de l'OL sur les réseaux sociaux. Il a porté plainte et assure suivre désormais son club de coeur de loin.

Présent jeudi à l’inauguration d’une salle au siège de la Ligue Auvergne-Rhone-Alpes, Jean-Michel Aulas est passé aux aveux. Dans des propos confiés au Progrès de Lyon, il a assuré qu’il avait fait son deuil de sa période de président de l’Olympique Lyonnais, et que s’il suivait toujours avec une grande passion les résultats sportifs et l’actualité de son club de coeur, il se tenait désormais à l’écart de la gouvernance du club, qui est totalement en train d’être bouleversée. « J’ai restructuré ma vie personnelle après 35 ans à l’OL 24h/24. J’ai aussi de très jeunes enfants à m’occuper et à emmener sur les terrains. Je le vis comme un retour aux sources », a confié l’ancien dirigeant du club rhodanien, qui n’a pas pu s’empêcher de commenter l’actualité et notamment le départ de Fabio Grosso, qu’il a jugé inéluctable vu la tendance actuelle et les problèmes dans le vestiaire.

Aulas accuse Louis-Jean, c'était du piratage

En revanche, Jean-Michel Aulas l’assure, sa façon de suivre l’OL ne se mettra plus en travers de la route de John Textor, avec qui il s’est rapidement fâché après le rachat. Au point de dégommer celui que l’Américain a nommé comme responsable du recrutement, Matthieu Louis-Jean. C’est ce qu’on aurait pu penser à la lecture d’un tweet ravageur de l’ancien boss de l’OL : « C’est la cata ! Le problème ce n’est pas eux (Tolisso et Lacazette), ce sont les recrutements faits par Louis-Jean qui sont du niveau L2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connaît maintenant », a accusé JMA, dans un message rapidement supprimé.

Et pour cause, le désormais vice-président de la FFF assure que ce ne sont pas ses propos, et que quelqu’un s’est emparé de son compte, dont il avait donné les accès lors de son passage à l’OL, sans les changer depuis. « J’ai porté plainte concernant ce tweet. A l’OL, j’avais délégué un certain nombre de choses à l’époque, dont ça. Mais je me suis rendu compte des limites de la chose car mes identifiants étaient restés les mêmes », a livré Aulas, qui affirmait pourtant de son temps à l’OL que c’était bien lui qui envoyait chacun de ses messages, fautes d’orthographes incluses. Désormais, le dirigeant a donc porté plainte pour ce message qu’il nie être de lui, et il assure avoir ainsi changé ses accès et pour avoir seul la maitrise de son compte sur X suivi par 665.000 personnes tout de même.