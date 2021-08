OL : C'est la bonne pour Aouar, Arsenal monte à 35 millions d'euros

Dans : OL.

Après avoir perdu Andersen et Jean Lucas, l’OL pourrait enregistrer la vente d’Houssem Aouar lors de ce mercato estival.

Comme c’était déjà le cas la saison dernière, le milieu offensif de Lyon dispose d’un bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas. Il y a un an, c’est à la Juventus Turin qu’Houssem Aouar était proche de signer mais désormais, la tendance est plutôt à un transfert en Premier League. Une tendance confirmée ce mardi par Todo Fichajes, qui affirme que l’OL pourrait recevoir une proposition à la hausse de la part d’Arsenal, qui cible l’international français depuis de longues semaines.

Une offre conforme aux attentes de l’OL ?

En fin de contrat avec Lyon en juin 2023, Houssem Aouar pourrait faire l’objet d’une proposition à hauteur de 35 ME plus 5 ME de bonus de la part d’Arsenal. Nul doute que si cette offre se formalisait, l’Olympique Lyonnais l’accepterait. Il reste néanmoins à voir si Houssem Aouar donnera son accord pour rejoindre les Gunners, qui ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Une proposition salariale très conséquente d’Arsenal pourrait aider le milieu de l’OL à prendre sa décision, la puissance financière du club londonien n’étant plus à démontrer après le recrutement de Ben White pour 60 ME.