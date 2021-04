OL : Bruno Guimaraes, l'incroyable confidence

Dans : OL.

Moins bon cette saison, Bruno Guimaraes a avoué avoir joué plusieurs mois avec une gêne au genou, jusqu'à en tomber presque en dépression.

Bien souvent, les joueurs brésiliens ont besoin d'une certaine période d'adaptation lors de leur arrivée en Europe. Pour Bruno Guimaraes, ce fut tout le contraire ! Recruté pour une vingtaine de millions d'euros en provenance de l’Athletico Paranaense à l'hiver 2020, le milieu de terrain avait dès ses premiers matchs montré toute l'étendue de son potentiel. Il avait notamment été éblouissant face à la Juventus lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions remporté par l'OL. Malheureusement, après des débuts excellents, le joueur de 23 ans vit une deuxième saison plus compliquée. À tel point qu'il a vu des joueurs comme Thiago Mendes, Maxence Caqueret ou Lucas Paqueta lui passer devant dans la hiérarchie. Dans une longue interview accordée au journal l'Equipe, le Brésilien s'est confié sur une blessure au genou qui l'a particulièrement marquée et qui a perturbé gravement ses performances, sans que le joueur le dise.

« C'est la première fois que je le dis. J'ai joué blessé pendant quatre ou cinq mois. J'ai eu une forte inflammation. Je suis presque entré en dépression. J'ai passé des moments vraiment difficiles. J'ai dû passer quatre ou cinq mois à m'entraîner et à prendre des médicaments, faire des infiltrations. J'ai perdu 5 centimètres de masse musculaire sur l'une de mes jambes. J'ai fait des efforts pour jouer pour l'OL, pour jouer la Ligue des champions, alors que je n'étais pas vraiment en état de le faire. C'était un problème au genou. Je ne pouvais même pas jouer avec mon chien, ni même monter des escaliers sans que cela me fasse mal. C'était un moment difficile pour moi. Je pensais que cette douleur ne passerait jamais. J'ai gardé ça avec moi, c'est la première fois que je raconte ça. C'était dur. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui je me sens en forme. Et j'ai envie, ce qui est le plus important. J'avais perdu ça quand j'avais mon problème au genou » a avoué le numéro 39 des Gones. Aujourd'hui mieux physiquement et le regard pleinement tourné vers les objectifs de fin de saison de l'OL, Bruno Guimaraes est également déterminé à retrouver une place de titulaire dans le onze de Rudi Garcia.