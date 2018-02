OL : Bruno Genesio fou de rage après la défaite de l'OL à Monaco

Dans : OL, Ligue 1, Monaco.

Battu par Monaco dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’est plus sur le podium de la Ligue 1. Pourtant, les hommes de Bruno Genesio ont été en supériorité numérique durant 45 minutes. S’incliner dans ces conditions, le coach de l’OL a bien du mal à l’avaler. Et il l’a fait savoir à l’issue de la rencontre, où il était particulièrement en colère.

« C'est une faute grave de ne pas gagner ce soir. Pire, même, de perdre, après notre bon début de match. On a fait une très bonne entame. Puis, on s'est pratiquement arrêté de jouer dès qu'on a mené 2-0 » décrypté Bruno Genesio avant de conclure. « On en a fait trop peu en deuxième mi-temps pour les mettre en difficulté. On a aussi lâché 10 minutes en première mi-temps. C'est un coup d'arrêt, c'est certain. Mais il reste beaucoup de matches, 14 matches. Donc rien n'est définitif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra montrer autre chose prochainement pour espérer autre chose ». Les vestiaires ont dû trembler dimanche soir au Stade Louis II…