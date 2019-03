OL : Bruno Genesio est un héros, il reçoit un hommage colossal

Dans : OL, Ligue 1, Foot Europeen.

Très régulièrement critiqué malgré ses bons résultats sportifs, Bruno Genesio ne fait pas l’unanimité auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais.

Pourtant, ses joueurs semblent apprécier ses méthodes. La preuve, Samuel Umtiti a rendu un très bel hommage au coach des Gones dans un entretien accordé à L’Equipe. Alors que son équipe du FC Barcelone affronte l’OL ce mercredi soir au Camp Nou, le champion du monde a tiré un grand coup de chapeau à Bruno Genesio. A n’en pas douter, ce dernier appréciera…

« Ce qu’il fait à Lyon, je trouve ça énorme : se qualifier pour la Ligue des Champions, franchir la phase de groupes. Avoir un entraîneur originaire de la même ville, c’est magnifique, et certains supporters sont très durs avec lui. On oublie aussi tout le travail accompli depuis sa prise de fonction, notamment sa capacité à favoriser l’éclosion de joueurs. Après, c’est quelqu’un de fort mentalement, et il ne lâchera jamais » a lâché l’ancien défenseur du FC Barcelone, qui garde un excellent souvenir de son passage à l’OL sous les ordres de Bruno Genesio.