OL : Brendan Rodger à Leicester, un Lyonnais se venge

Dans : OL, Premier League.

Un changement de coach en Angleterre peut avoir des répercussions jusqu’à Lyon.

C’est notamment le cas pour Moussa Dembélé, qui a profité de la signature de son ancien manager Brendan Rodgers à Leicester pour régler ses comptes. L’histoire remonte au mois d’août dernier, quand l’attaquant français est pointé du doigt pour forcer son départ vers Lyon. Après l’avoir poussé à partir quelques mois plus tôt, Brendan Rodgers avait en effet publiquement critiqué le futur lyonnais de vouloir quitter le navire du Celtic Glasgow, ce qui avait provoqué une levée de boucliers des fans à l’encontre de l’international espoir français. Dembélé avait alors répondu en accusant Rodgers de ne pas tenir ses promesses, dévoilant même que le manager du club écossais l’avait poussé à partir quelques mois plus tôt, pour des clubs de bas de tableau de Premier League qu’il jugeait au-dessus du Celtic.

Six mois plus tard, l’entraineur nord-irlandais a abandonné le club de Glasgow pour signer à Leicester, ce que le buteur de l’OL a immédiatement signalé sur les réseaux sociaux, laissant bien entendre qu’il était tout sauf surpris par le fait que Rodgers abandonne le Celtic en cours de saison à la première offre d’un club anglais. La vengeance est un plat qui se mange froid, et Mousse Dembélé a en tout cas reçu de nombreux messages d’excuses de la part de fans du Celtic, qui regardent désormais la polémique de l’été dernier sous un angle nouveau.