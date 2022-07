OL-Bourg en Bresse pas diffusé ? Si mais faut payer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera ce samedi contre Bourg-en-Bresse son premier match de préparation contre Bourg-en-Bresse. Aucune chaîne ne diffusant cette rencontre, il faudra s'abonner à OL Play.

Tandis que les supporters du PSG pourront suivre les matchs amicaux de leur équipe sur BeInSports, le Qatar y étant probablement pour beaucoup, et que ceux de l’Olympique de Marseille auront la totalité des rencontres de préparation live gratuitement sur Twitch, les fans de l’Olympique Lyonnais doivent s’abonner à la chaîne de leur club et payer 4,99 euros pour le mois. Tout cela avec évidemment une qualité de diffusion moindre, OL Play ayant forcément des moyens techniques inférieurs à ceux d’une chaîne traditionnelle, ce dont plusieurs supporters se plaignent déjà d’avance. Depuis deux ans, Canal+, fâché très fort avec la Ligue 1, ne diffuse plus les matchs amicaux d’avant-saison de l’Olympique Lyonnais, et cela est donc le cas à commencer par cette sortie inaugurale contre Bourg-en-Bresse, club partenaire de l’OL, ce samedi à partir de 19 heures.

Inter Milan-OL pas diffusé en France ?

Et si les rencontres suivante, contre le Dynamo Kiev, Anderlecht, Willen II et Feyenoord seront également sur la chaîne officielle du club de Jean-Michel Aulas, une question se pose pour le match le plus prestigieux de ce calendrier, celui du samedi 30 février contre l’Inter Milan. En effet, comme le confirme Le Progrès, ce dernier match de préparation avant la reprise du championnat de Ligue 1 n’a pas encore de diffuseur, l’organisateur italien du match étant gourmand s’agissant des droits TV. Jean-Michel Aulas a encore trois semaines pour trouver une solution afin que les supporters lyonnais puissent se régaler avec cette affiche de gala.