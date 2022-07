OL : Bosz regrette un énorme oubli au mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Malgré le recrutement pertinent de l’Olympique Lyonnais, son entraîneur Peter Bosz n’est pas totalement satisfait. Le coach néerlandais attend l’arrivée d’un milieu de terrain au profil bien défini, pièce jugée indispensable à la réussite de son système.

A l’image du recruteur Bruno Cheyrou et du président Jean-Michel Aulas, qui se moquaient ouvertement de l’Olympique de Marseille en conférence de presse, l’Olympique Lyonnais se satisfait de son recrutement. En attendant la signature imminente du latéral gauche Nicolas Tagliafico, le club rhodanien s’est bien renforcé, surtout avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, ainsi que le prêt prolongé de l’ailier brésilien Tetê. Mais pour l’entraîneur Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais a oublié l’essentiel.

Bosz décrit son milieu idéal

Le coach des Gones estime que son équipe a absolument besoin d’un milieu de terrain dont il a décrit le profil lors d’un point presse. « Déjà, il est nécessaire de dire qu'au poste de sentinelle, un milieu de terrain n'a que très peu de temps pour jouer. A mon avis, c'est le rôle le plus compliqué dans mon équipe, a prévenu l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam auprès des médias Le Progrès et Olympique-et-lyonnais. Ce joueur doit être intelligent et savoir parfaitement se positionner. »

William Carvalho ne serait pas chaud pour venir à Lyon. Plus une idée du Betis pour boucler Aouar. Il reste un an de contrat au Portugais qui souhaite jouer l'Europe en PL, Serie A...ou rester Andalousie. #Mercato #OL pic.twitter.com/EolDTBlpet — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 17, 2022

« Et il doit être costaud parce que contre de bons milieux offensifs, il devra forcément aller aux duels. Mais il doit aussi savoir manier le ballon, a énuméré Peter Bosz. Lorsque l'on ressort le ballon, cela commence à ce poste précisément. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont toutes ces qualités réunies. » Autrement dit, aucun joueur de son effectif ne possède ces caractéristiques. Le profil semble plutôt correspondre à William Carvalho dont la piste est à l’étude à l’Olympique Lyonnais. Rappelons en effet qu’un échange entre le Portugais et Houssem Aouar serait envisagé avec le Betis Séville.