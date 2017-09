OL : Bordeaux, Dijon, Bergame… Le vestiaire craque avoue Lopes

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Tenu en échec par l’Atalanta Bergame (1-1) jeudi en Europa League, l’Olympique Lyonnais voit le même scénario se répéter match après match.

Comme face à Bordeaux (3-3) et Dijon (3-3) en championnat, ou contre l’Apollon Limassol (1-1) en Coupe d’Europe, les Gones ont dominé, mené et ont finalement laissé échapper la victoire. Une période forcément frustrante pour les coéquipiers de Lucas Tousart. « Nous manquons de réalisme et nous payons comptant la moindre erreur, a constaté le milieu défensif. Cela fait quelques matchs qu'il se passe la même chose. Nous sommes frustrés du résultat car nous avons fait plutôt un match cohérent dans l'ensemble. »

Du coup, la frustration s’installe dans le vestiaire de l’OL. Ce dont le cadre Anthony Lopes est bien conscient. « Il ne faut pas douter, surtout pas dans ces moments-là, a prévenu le gardien lyonnais. Nous avons pas mal de frustration sur ces matchs où nous avions à coeur de prendre les trois points comme face à Dijon ou encore Bordeaux au mois d'août. Il ne faut pas douter et garder à l'esprit d'aller vers l'avant. » Autant dire que Lyon sera particulièrement attentif en cas d’ouverture du score à Angers dimanche (17h).