OL : Bonne chance Genesio, ce casse-tête est impossible à résoudre !

Dans : OL, Ligue 1.

Eblouissant avec les Pays-Bas cette semaine, Memphis Depay est au cœur des discussions du côté de l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’ancien attaquant de Manchester United était dans le dur ces dernières semaines en Ligue 1, et donne carrément l’impression d’être un autre joueur en sélection. Il est alors tentant de se demander si l’unique responsable de cette situation est Bruno Genesio, qui n’utilise peut-être pas de manière optimale Memphis à l’OL. Difficile à dire selon Nicolas Puydebois, lequel a plutôt défendu Bruno Genesio sur le site Olympique-et-Lyonnais.

Et pour cause selon l’ancien gardien rhodanien, il est compliqué pour le coach lyonnais de sacrifier Dembélé ou Fekir, qui sont obligatoirement alignés dans l’axe du terrain, là où Memphis souhaiterait évoluer davantage. « Si Genesio est responsable du rendement moyen de Memphis ? Je ne sais pas, j’ignore comment ça se passe entre les deux à Lyon. Ce que l’on sait maintenant, c’est qu’il ne veut pas jouer sur le côté gauche de l’attaque. Le problème c’est que tu ne pas empiler Dembélé, Fekir et Depay dans l’axe. Nabil revient bien, c’est un champion du monde, alors qu’est-ce qu’on doit faire de Memphis ? Si sa relation avec Genesio peut jouer sur son rendement ? Honnêtement c’est impossible de répondre car on ne connaît pas leurs relations » a confié Nicolas Puydebois, qui n’aimerait sans doute pas être à la place de Bruno Genesio pour résoudre ce casse-tête.