OL : Blanc renvoie les jeunes au centre de formation

Confronté à de nombreuses absences, Laurent Blanc doit composer avec les jeunes joueurs de son effectif qui accumulent les erreurs. De quoi agacer l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, persuadé que certains éléments doivent revoir les bases.

Dès sa nomination en octobre dernier, Laurent Blanc avait annoncé la couleur. Le successeur de Peter Bosz comptait principalement s’appuyer sur les joueurs les plus expérimentés pour redresser la barre. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que le Cévenol doit revoir son discours. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, souvent confronté à de nombreuses absences, se voit contraint d’aligner ses jeunes, quitte à les voir accumuler les erreurs au fil des semaines.

De quoi agacer Laurent Blanc qui inflige à son groupe un travail initialement prévu à l’échelon inférieur. « On fait beaucoup plus de vidéos car il y a des erreurs inévitables et incroyables à la fois, a regretté l’ancien sélectionneur des Bleus. Avec des joueurs de 17 à 19 ans, tu dois faire en théorie de la vidéo en centre de formation. Là on le fait avec le groupe pro. C’est essentiel car la vidéo montre de façon implacable. »

🗨 Le coach 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗰 avant #OLFCL "On a intégré Momo El Arouch dans le groupe. Ce qu'il montre est encourageant mais il a encore du travail. C'est un très jeune joueur qui est à l'écoute. On compte sur lui" — Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2023

« Ce n’est pas pour stigmatiser mais pour expliquer une situation qu’ils vont encore rencontrer, a précisé Laurent Blanc. Les jeunes vous donnent tout mais ils font des erreurs. On est tous passés par là. » Que les jeunes défenseurs se rassurent, leur entraîneur cible également d’autres joueurs dans le cœur du jeu. Le coach des Gones est encore revenu sur le cas Rayan Cherki, souvent critiqué pour son jeu sans ballon, sans oublier Mohamed El Arouch.

« On manque encore de mouvement. Ça n’est pas encore rentré dans les têtes. Si vous pensez que vous allez dribbler tout le temps arrêté, c’est faux. Les El Arouch, Cherki s’ils sont en mouvement, ça va le faire. Arrêté, c’est compliqué », a souligné Laurent Blanc, toujours aussi exigeant avec les jeunes talents de l’Olympique Lyonnais.