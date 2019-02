OL : Bienvenue à OL City, Aulas officialise une salle de concert et de sport !

Dans : OL, Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis quelques mois, le projet de construction d'une salle polyvalente capable d'accueillir des concerts, mais également des rencontres de basket, de handball ou bien encore de hockey sur glace à proximité du Groupama Stadium a été officialisé ce mercredi par Jean-Michel Aulas. Cette salle, qui pourra accueillir de 12.000 spectateurs pour les spectacles à 15.000 personnes pour le sport, s'inscrira dans un secteur baptisé OL City lequel intègrera un hôtel, des bureaux et d'autres espaces sous le giron d'OL Groupe.

Evoquant l'ensemble de ces projets, le président de l'Olympique Lyonnais a confié que tout cela n'avait qu'un but, permettre à son club de toujours progresser et essayer de se rapprocher de l'élite européenne. « L'objectif est de revenir le plus vite possible dans le Top 20 des plus grands clubs européens », a indiqué, dans Les Echos, Jean-Michel Aulas. Le souhait du patron de l'OL est de faire passer le nombre de visiteurs de l'ensemble du site de 1,4 million en 2017-2018 à 4 millions lorsque toutes les installations seront disponibles. Pour la seule salle polyvalente, OL Groupe lâchera entre 60 et 100ME, mais c'est un investissement dont les retombées permettront à l'Olympique Lyonnais de ne pas dépendre uniquement des résultats sportifs, toujours aléatoires, de l'équipe de football.