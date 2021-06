OL : Cornet poussé vers la sortie par Lyon

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas a confirmé cette semaine la signature à Lyon d'Henrique, un défenseur brésilien. L'avenir de Maxwel Cornet pourrait être chamboulé.

L’Olympique Lyonnais a changé d’entraîneur, et en attendant l’arrivée définitive de Peter Bosz dans la capitale des Gaules, Juninho et le technicien néerlandais travaillent au mercato. Même si la signature d’Henrique, le latéral gauche brésilien de 27 ans, est probablement un choix du seul directeur sportif de l’OL, elle va engendrer des changements dans l’effectif mis à disposition. Selon le site Olympique-Et-Lyonnais, le premier joueur qui devrait être concerné par ce renfort sud-américain est Maxwel Cornet. Plusieurs fois annoncé sur le départ lors des saisons précédentes, l’international ivoirien a encore deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas, mais ce mercato 2021 pourrait être le bon.

C’est du moins l’avis du média spécialisé. « La venue d’Henrique indique peut-être un possible départ de Maxwel Cornet. Reconverti défenseur par Rudi Garcia, ses prestations n'étaient pas des plus convaincantes à ce poste. L’Ivoirien possède une belle cote sur le marché, notamment en Angleterre et en Allemagne. Un départ n’est pas à exclure, car l’OL aura également besoin de vendre sur ce mercato », explique le site au sujet d’un joueur dont la valeur est estimée à 12 millions d’euros. Le nom de Cornet a souvent été cité en Bundesliga, notamment Cologne, Wolfsburg ou bien encore M’Gladbach. Mais bien évidemment, Peter Bosz aura son mot à dire, le technicien néerlandais souhaitant faire le point sur son effectif lorsqu'il aura vu tout le monde avant de trancher dans le vif.