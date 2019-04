OL : Bernard Lacombe en feu, les supporters se prennent pour qui ?

Dans : OL, Ligue 1.

Si Jean-Michel Aulas cherche à ménager les supporters avant la demi-finale de Coupe de France face à Rennes de ce mardi soir, ce n’est clairement pas l’objectif avoué de l’un de ses bras droits. En effet, le président lyonnais a fait savoir qu’il annoncerait sa décision au sujet de l’avenir de Bruno Genesio après la rencontre face aux Bretons, et ce après avoir consulté les groupes de supporters, qui réclament pour une bonne partie le départ de l’entraineur actuel. Leur avis, JMA a bien fait comprendre qu’il n’importait pas vraiment. Et dans Le Parisien, Bernard Lacombe en a rajouté une couche. Bien épaisse.

« Avec moi, quand j’étais entraineur, le président, cela n’a été que du bon. Franchement. Et Bruno me dit la même chose. Il a été derrière moi quand ça a été compliqué. Il est exigeant, ambitieux, c’est normal. C’est invraisemblable que les supporteurs se permettent de décider qui sera le prochain entraîneur ou de dire que Bruno n’a plus rien à faire ici. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? », a balancé le conseiller du président, ancien coach de l’OL entre 1996 et 2000, et qui ne mâche pas ses mots sur le pouvoir supposé des supporters à Lyon.