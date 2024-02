OL ‍: Ben Arfa de retour à Lyon, Pierre Sage est prévenu

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Recruté par l’Olympique Lyonnais dans les derniers instants du mercato hivernal, Saïd Benrahma veut s’inspirer de l’ancien Gone Hatem Ben Arfa pour faire vibrer le Groupama Stadium.

Saïd Benrahma était la priorité offensive de la direction sportive du club rhodanien lors du dernier marché des transferts. Et pourtant, l'international algérien a bien failli ne jamais venir à Lyon alors que son transfert était bouclé. En faisant traîner les négociations, West Ham aurait pu faire capoter le deal, qui a finalement vu le jour le lendemain de la fermeture du mercato. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui a donc bouclé son recrutement XXL, après les venues de Fofana, Orban, Mangala ou Matic, avec l’arrivée de l’ailier de 28 ans. Révélé en Angleterre, avec Brentford puis West Ham, Benrahma n’arrive pas en terrain inconnu en L1, vu qu’il a déjà joué à Nice entre 2013 et 2018. Durant cette période, le néo-Gone a évolué avec un certain Hatem Ben Arfa, son idole. S’il n’a pas encore montré de quoi il était vraiment capable sous le maillot de Lyon lors de ses deux premiers matchs face à Montpellier (2-1) et Nice (1-0), Benrahma veut s’inspirer de l’ancien Lyonnais pour briller chez les Gones. Et d’ailleurs, son ancien coéquipier Paulin Puel voit des similitudes entre Benrahma et HBA.

« Saïd a besoin d’une connexion spéciale avec son entraîneur »

« Certains joueurs sont capables de faire le dos rond quand ils sont en manque de temps de jeu. Mais Saïd est impatient : il veut vite voir ailleurs s’il ne joue pas et il montre qu’il est frustré. Attention, ce n’est pas du tout un ingérable mais il est impulsif et il peut avoir des réactions inappropriées, avant de revenir très vite à la raison. À Nice, tout le monde a immédiatement vu qu’il avait plein de qualités. Il était imprévisible et il a eu besoin d’un peu de temps pour structurer son jeu, pour le rendre moins foufou. Je me souviens qu’ils étaient très proches en dehors du terrain avec Hatem Ben Arfa. Saïd n’hésitait pas à charrier un peu Hatem. Entre les dribbles et le côté imprévisible, on peut dire qu’ils sont dans le même registre, ces joueurs qu’on ne met pas dans une case. Et puis comme Hatem, Saïd a besoin d’une connexion spéciale avec son entraîneur, il a presque besoin qu’on construise l’équipe autour de lui », a lancé, sur 20 Minutes, le fils de Claude Puel, qui pense que Benrahma a toutes les qualités pour enflammer le Groupama Stadium, à condition que Pierre Sage arrive à trouver les bons mots.