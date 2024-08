OL ‍: Bataille Fulham-Lazio pour Rayan Cherki ‍!

Dans : OL.

A un an de la fin de son contrat, Rayan Cherki n’entre plus dans les plans de l’Olympique Lyonnais, qui souhaite absolument se séparer de son international espoirs français au point de le placer dans le loft. L'OL aurait enfin reçu une offre.

Auteur d’une seconde partie de saison intéressante en tant que joker, Rayan Cherki n’entre plus dans les plans de l’Olympique Lyonnais. Tout proche de rejoindre le Borussia Dortmund au début de l’été, l’international espoirs français a vu son transfert capoter en raison de divergences internes au BVB. Un coup dur pour Rayan Cherki mais aussi pour l’OL, qui a besoin de vendre et qui comptait sur le départ de son milieu offensif de 21 ans pour renflouer les caisses. Les rumeurs du RB Leipzig et du Paris Saint-Germain ont été évoquées pour Cherki, mais cela ne s’est pas vraiment concrétisé et on commence à se demander du côté de l’OL si le joueur va trouver un point de chute d’ici au 31 août.

Jusqu'à ces dernières heures, c'est en Italie que la solution miracle semblait se trouver pour résoudre l’épineux dossier Rayan Cherki, le nom de ce mercredi apparaissant dans les colonnes du Corriere dello Sport. La piste du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’a pas définitivement été refermée par la Lazio, qui s’intéresse au meneur de jeu rhodanien depuis plusieurs semaines, mais pas encore au point d’avoir soumis une offre officielle à John Textor. Cela pourrait arriver dans les jours à venir selon le média transalpin, qui affirme que la Lazio Rome se jettera sur Rayan Cherki si elle arrive à se délester de Gustav Isaksen d'ici à la fin de l’été. Cependant, en Angleterre, un club a visiblement décidé d'accélérer dans le dossier du vice-champion olympique, au point d'avoir envoyé une offre à l'OL.

Fulham fait une offre à l'OL pour Cherki

The Athletic explique que Fulham a d'ores et déjà envoyé une proposition à hauteur de 14 millions d'euros, plus des bonus pour convaincre l'Olympique Lyonnais de lui céder Rayan Cherki. Autre club anglais à suivre de près ce dossier, Crystal Palace, qui de son côté n'a soumis aucune offre à l'OM, mais reste très attentif à la situation. Bien évidemment, on n'ira pas au-delà des 15 millions d'euros que le PSG proposait au début du mois de juin, mais le club de John Textor n'est pas réellement en position de faire la fine bouche. Reste à savoir ce que décidera Rayan Cherki, conscient que Fulham est un club qui va se battre pour le maintien et pas vraiment pour le titre. Mais là aussi les jours passent pour le joueur de 21 ans subitement envoyé dans le loft lyonnai.