OL-Barça snobé, le gouvernement tape du poing sur la table

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Opposée au FC Barcelone en finale samedi à Bilbao, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais va tenter de remporter la neuvième Ligue des Champions de son histoire. L’événement ne sera pourtant pas diffusé en clair à la télévision française. Une anomalie dénoncée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

Manifestement, le football féminin n’a pas encore la place espérée en France. Sans parler de l’absence de Jean-Michel Aulas, président de la Ligué féminine de football professionnel, pour la finale de la Ligue des Champions samedi, ce match décisif entre le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais sera inaccessible pour de nombreux supporters et observateurs dans l’Hexagone. La raison est simple, la rencontre ne sera pas diffusée en clair à la télévision.

"S'il ne vient pas à notre finale, c'est qu'il a ses raisons, il n'y a pas du tout de soucis par rapport à cela. Ça a été le premier à nous faire confiance".@ELS_9_FRANCE n'en veut pas à @JM_Aulas qui ne sera pas présent à la finale de Ligue des Champions à Bilbao.#EDC #OL pic.twitter.com/ITwUEAtqiQ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 23, 2024

Seul le diffuseur de la compétition DAZN, dont l’accès est payant, retransmettra cette finale tout de même proposée gratuitement sur la chaîne YouTube de la plateforme. L’explication vient du décret adopté en 2004, et selon lequel 21 événements sportifs sont protégés par une diffusion en clair obligatoire. Autrement dit, une chaîne payante détentrice des droits d’un des événements désignés doit proposer la co-diffusion à un prix abordable. Le problème, c’est que la finale de la Ligue des Champions féminine ne fait pas partie de la liste. Une anomalie que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra compte bien corriger.

Le gouvernement a déjà réagi

« Si l'on veut vraiment valoriser le foot féminin en France ? Oui, on veut vraiment, a répondu la membre du gouvernement sur le réseau social X. Et c’est la raison pour laquelle je me suis battue pour que le décret sur les événements d’importance majeure, qui protège leur diffusion en clair, inclue désormais la finale de la LdC féminine (qu’il y ait ou non d’ailleurs une équipe de France, comme chez les hommes) comme pour plusieurs autres grandes compétitions féminines (en cyclisme, rugby, basket, handball, volley..) et les Jeux paralympiques. Et ce sera bientôt chose faite à l’automne, une fois reçu l’aval de la Commission européenne. Comme vous, j'ai hâte. » En attendant, les Lyonnaises passeront au second plan derrière leurs homologues masculins, adversaires du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France le même jour.