OL : Avec Newcastle, ça sent la fin pour Genesio à Lyon

En fin de contrat en juin prochain, Bruno Genesio ne sait pas encore si son avenir passera par l'Olympique Lyonnais ou non.

Le huitième de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone aurait pu être un tournant. Mais au final, le club rhodanien n'a pas créé d'exploit sur la pelouse du Camp Nou, vu que Leo Messi et ses partenaires ont écrasé l'OL au match retour (5-1). Cette élimination de la C1 ne sera pas forcément rédhibitoire pour Bruno Genesio, car l'objectif avait déjà été atteint dans cette compétition. Par contre, la suite du championnat et la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes début avril vont sceller le futur du coach de 52 ans à Lyon. En attendant, une rumeur l'envoie à Newcastle. Ce qui serait une bonne idée pour Pierre Maturana.

« Je trouve le timing intéressant. Effectivement, c'est peut-être le bon moment pour tout le monde, s'il y a une offre intéressante qui arrive d'Angleterre. Pour Aulas, c'est une bonne porte de sortie pour son entraîneur, car il l'a toujours soutenu. Pour l'entraîneur lui-même, c'est plutôt gratifiant d'être appelé par un club connu en Angleterre. Et pour les supporters, ceux qui ne peuvent plus le saquer, c'est un côté 'merci pour le travail que tu as fait et on passe à autre chose'. Mais idéalement, c'est une belle porte de sortie », avoue, dans L'Equipe d'Estelle, le journaliste, qui estime donc que le président Aulas ne doit surtout pas retenir un Genesio en fin de cycle.