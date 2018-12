OL : Aulas tend la main à Al-Khelaifi pour le Qatar

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

La Ligue de Football Professionnel n'a pas eu d'autre choix que de reporter plusieurs matches ce week-end à la demande des autorités, et il a fallu essayer de rapidement trouver des dates pour faire jouer ces rencontres ainsi décalées. Et c'est la rencontre PSG-Montpellier qui pose un petit problème, puisque la LFP l'a reprogrammé au mardi 15 ou au mercredi 16 janvier 2019. Des dates où le Paris Saint-Germain avait d'ores et déjà prévu, et annoncé, qu'il ferait un court stage au Qatar. Autrement dit, le club de la capitale est bien ennuyé face à ce calendrier, et l'a ouvertement fait savoir à la Ligue.

Dans ce dossier, Nasser Al-Khelaifi a reçu le soutien de Jean-Michel Aulas, lequel estime que la LFP doit laisser le Paris SG faire son stage au Qatar et ne pas lui imposer sa date pour la rencontre face à Montpellier. « On comprend la légitimité de la demande du PSG, qui a aussi pris un certain nombre d’engagement. A partir du moment où l’on ne prend pas de mesure générale, qu’on laisse un certain nombre de matchs se dérouler, je pense que la Ligue devra laisser le PSG faire sa campagne de préparation au Qatar. Maintenant est-ce que c’est une bonne chose pour l’ensemble du football français? J’en doute. Mais aujourd’hui ça paraît légitime pour le PSG de le demander », a expliqué, en marge d'une réunion de la FFF, le président de l'Olympique Lyonnais, très conciliant avec son homologue du Paris Saint-Germain.