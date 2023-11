OL ‍: Aulas supprime un message d'une violence rare

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas a beau ne plus être le propriétaire de l'Olympique Lyonnais il regarde attentivement les événements en cours. Et parfois, il réagit un peu trop vite.

Les supporters de l’OL s’attendaient à ce que Jean-Michel Aulas s'exprime après la défaite de son ancien club, lequel s’enfonce désormais dans la crise et peut craindre une descente en Ligue 2. Pour celui qui se vantait d’aligner les qualifications européennes, le choc est brutal, mais dorénavant l’ancien boss de l’Olympique Lyonnais ne peut plus rien faire concrètement pour le club qu’il a vendu 800 millions d’euros à John Textor. Cependant, via son compte X (anciennement Twitter), JMA sort parfois de son silence, et comme au bon vieux temps, il tape souvent très fort. Et peut-être même trop. Evoquant le possible départ d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, dont Foot01 s’est fait l’écho, l’ancien président de l’OL a bondi sur son téléphone avant finalement de supprimer son message.

Aulas frappe fort, mais se ravise

Aulas en roue libre pic.twitter.com/CEiirmTR7x — POULGOUZ (@ThierryPulga) November 27, 2023

Tandis que le départ des deux joueurs légendaires de l’OL est à présent dans les tuyaux pour le mercato d’hiver, Jean-Michel Aulas avait pointé du doigt le coupable de cette faillite sportive. « C’est la cata ! Le problème, ce n’est pas eux (Ndlr : Lacazette et Tolisso), mais ce sont les recrutements faits par Matthieu Louis-Jean qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connait maintenant ! », a lancé JMA, qui ne dévoile cependant pas ces fameuses raisons. Mais, après réflexion, l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais, qui avait fait revenir Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette à l’OL, a finalement supprimé son message visant le responsable du recrutement nommé par John Textor. C’était évidemment trop tard, car une copie d'écran a été faite et circule sur les réseaux sociaux. De quoi énerver les supporters lyonnais, lesquels estiment qu'Aulas est également responsable des événements actuels en ayant fait passer le business avant le football depuis quelques années. Du côté de John Textor, on va probablement s'étouffer en voyant que Jean-Michel Aulas se mêle encore de ses choix, même si dimanche soir le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais n'était pas là pour OL-LOSC.