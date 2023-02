OL : Aulas successeur de Le Graët, l'énorme blague

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Noël Le Graët a officiellement démissionné de son poste de président de la FFF et certains imaginent déjà Jean-Michel Aulas pour le remplacer.

En retrait depuis plusieurs semaines, Noël Le Graët n’est officiellement plus le président de la Fédération française de football. Philippe Diallo a été nommé par intérim mais à plus long terme, un nouveau président sera élu. Le nom de Michel Platini revient avec insistance et plait beaucoup à la ministre des Sports ainsi qu’à certains journalistes comme c’est le cas de Daniel Riolo. D’autres observateurs du ballon rond imaginent Jean-Michel Aulas dans ce rôle... avec une énorme pointe d'ironie. Consultant pour Winamax TV et l’After Foot et sympathisant assumé de l’Olympique Lyonnais, Sofiane Zouaoui, souvent critique à l'égard de Jean-Michel Aulas, a plaisanté sur la formidable opportunité qui s'offre à "JMA" de prendre en mains la Fédération française de football. Un avis qui ne fait toutefois pas l’unanimité sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Très belle opportunité à saisir pour Jean-Michel Aulas à la présidence de la FFF. Son expérience parle pour lui, il ne pourra pas cumuler son mandat avec celui de l’OL mais, pour sa carrière, c’est une évidence. Nous vous soutiendrons » a publié l’intervenant de l’After Foot au sujet de Jean-Michel Aulas, précisant un peu plus tard que son tweet était ironique. Un avis qui avait toutefois divisé. « J'arrive pas à savoir si c'est un tweet humoristique », « Vu son bilan ses dernières années je crains que son moment ne soit passé. Éventuellement sur la réforme du football féminin » ou encore « On parle de Aulas qui est au Comex ? Non mais faut faire table rase la avec cette équipe » pouvait-on lire sur Twitter, où les internautes ont bien du mal à savoir si Sofiane Zouaoui est ironique. C'est pourtant bien le cas, le journaliste souhaitant ainsi laisser entendre qu'il laisserait volontiers Jean-Michel Aulas partir de l'OL pour rejoindre la Fédé. Il faut dire que JMA n'a plus la même réussite ces dernières années à Lyon, qui apprend désormais à vivre régulièrement sans Coupe d'Europe, ce qui était impossible auparavant.