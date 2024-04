OL ‍: Aulas revient en grandes pompes à Lyon

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas est désormais en négociations exclusives pour racheter la salle qu'il a lui même fait construire quand il était encore à l'OL.

Les affaires continuent entre Jean-Michel Aulas et John Textor. L’Américain a racheté l’OL des mains du dirigeant rhodanien en décembre 2022, et désormais, c’est la vente de la LDLC Arena, construite par OL Groupe à l’époque de JMA, qui intéresse le président historique du club lyonnais. OL Groupe a en effet annoncé ce mardi 2 avril que des négociations exclusives et confidentielles ont été engagées entre les deux parties pour la cession de toutes les parts de l’OL Vallée Arena, qui est la société exploitante de la LDLC Arena. La salle tout récemment construire voit évoluer l’équipe de Lyon-Villeurbanne en basket, mais peut aussi accueillir des concerts, autres sports et spectacles pour devenir un outil très rentable.

Mais John Textor l’a toujours fait savoir, ce qui l’intéresse c’est le football, et il continue donc de vendre tous les bijoux de famille d’OL Groupe pour faire entrer du cash. Jean-Michel Aulas, qui était à l’origine de ce projet, a profité de la mise en retrait de Tony Parker, un temps annoncé sur ce rachat, pour donner un dernier coup de collier à ce rachat évalué à 150 millions d’euros, mais mis en vente à 160 ME par l’Américain. La construction de cette salle avait coûté 140 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais à l’époque.

Les discussions exclusives sont en tout cas lancées, et si tout se passe bien au niveau des négociations finales et des audits, la vente pourrait avoir lieu au 31 mai 2024 au plus tard. C’est Eagle Football Group qui a donc fait cette annonce, et va se remettre à travailler avec Holnest, la holding de Jean-Michel Aulas, pour boucler cette opération qui va aussi permettre au dirigeant rhodanien d’avoir encore un peu plus de poids dans la ville lyonnaise pour les années à venir.