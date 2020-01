OL : Aulas reçoit un coup de pression à 25 ME au mercato

Dans : OL.

Le Hertha Berlin insiste pour s’offrir Lucas Tousart, mais a tout de même prévenu l’OL que la surenchère était terminée.

Aussi incroyable que cela puisse paraitre après un début de saison décevant et un effectif amoindri par les blessures, l’Olympique Lyonnais est très attaqué sur le marché des transferts. Il y a l’intérêt de Chelsea pour Moussa Dembélé, celui du Brésil pour le retour de Jean Lucas, l’Angleterre qui fait de l’oeil à Rafael, mais aussi et toujours le pressing du Hertha Berlin pour Lucas Tousart. Le profil du récupérateur lyonnais plait beaucoup au club allemand, qui a les moyens de ses ambitions et entend bien le prouver cet hiver.

Néanmoins, le mercato avance et à Berlin, on ne veut pas non plus perdre trop de temps sur un dossier. Après avoir proposé 20 ME, le 12e de Bundesliga est monté dans la foulée à 25 ME, sans parvenir à faire sourciller l’OL. Si Jean-Michel Aulas attendait une offre plus importante, c’est raté. Car selon Eurosport Allemagne, le Hertha a fait savoir à l’OL qu’il maintenait son offre à 25 ME, mais n’irait pas plus, et que c’était donc à prendre ou à laisser. De quoi laisser les dirigeants lyonnais dans l’expectative, pour un joueur cadre du vestiaire, mais qui n’a pas non plus effectué un début de saison transcendant. Et le montant proposé par Berlin est tout de même solide pour l’ancien valenciennois, qui de son côté n’a pas demandé spécifiquement à quitter l’OL cet hiver.