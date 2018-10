OL : Aulas passe la brosse à reluire sur Genesio, il va aimer

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Alors que le match de Ligue des Champions contre Hoffenheim approche et que Jean-Michel Aulas se satisferait volontiers d’un match nul, le président rhodanien a de nouveau loué les qualités de son entraîneur Bruno Genesio. Dans les colonnes du Progrès, Jean-Michel Aulas a réaffirmé que son coach était le garant d’une certaine symbiose au sein du vestiaire lyonnais. Des déclarations qui feront plaisir au principal intéressé, qui a de nouveau été critiqué en début de semaine après la prestation collective assez moyenne de son équipe face à Nîmes, malgré la victoire.

« On a un très bon groupe. Je suis très confiant sur ce qui va se passer cette saison. Le coach est de qualité et a l’expérience. Il y a une symbiose entre lui et les joueurs et on a un banc, qui cette année, nous permet de faire des résultats. D’ailleurs, l’entraîneur d’Hoffenheim l’a bien fait remarquer, on a des joueurs jeunes et dynamiques » a expliqué un Jean-Michel Aulas qui fait confiance aveuglement à son entraîneur. Même s’il a prouvé il n’y a pas si longtemps que cela qu’il était capable de le mettre sous pression en cas d’enchaînement de mauvais résultats…