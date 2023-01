OL : Aulas ne restera pas 3 ans, il prend un pari fou !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas est censé rester au moins trois ans aux commandes opérationnelles de l'Olympique Lyonnais suite au rachat par John Textor. Un journaliste ne croit pas que cela sera le cas.

Depuis le rachat de l’Olympique Lyonnais par John Textor en novembre dernier, Jean-Michel Aulas est très clair, il y avait comme condition à la cession du club le fait qu’il reste à son poste. Et JMA l’a dit et répété, il était là pour au moins trois ans, histoire de continuer à gérer l’OL au quotidien. S’il a toujours la confiance des supporters, qui n’ont pas oublié la manière dont il avait amené Lyon au sommet du football français, Jean-Michel Aulas commence tout de même à se faire sérieusement critiquer, ses décisions les plus récentes n’ayant pas été du goût de tout le monde du côté de la capitale des Gaules. A en croire Grégory Schneider, il est évident que l’actuel président de l’Olympique Lyonnais ne tiendra pas trois ans et que rapidement John Textor va donner un coup de balai au sein du club qu’il a racheté pour près de 800 millions d’euros. Et le journaliste de prendre les paris.

Textor va faire le ménage à l'OL

#Mercato



🔴🔵 #OL : La grande braderie ?



🗣️ @SchneiderGrgory : "Aulas est sur la bretelle de dégagement. Si on ne comprend rien, c'est qu'il y en a trop qui parlent. Il y a une culture lyonnaise du bouc émissaire, c'est extraordinaire. Ils sentent tous que c'est terminé." pic.twitter.com/wWP127YV1k — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) January 26, 2023

Consultant pour Europe 1 Sport, Grégory Schneider estime que l’OL version Aulas vit ses derniers mois et que rapidement le propriétaire américain va faire le ménage, et cela à l’ensemble des niveaux du club rhodanien. « Jean-Michel Aulas est sur la bretelle de dégagement, même s’il va vous dire qu’on lui a promis trois ans. Je parie la tête de mes gosses que l’actionnaire américain ne va pas le laisser en place trois ans. A l’OL, il y a une sorte de logique ancienne qui perdure encore un peu, avec en plus cette culture lyonnaise du bouc émissaire. Quand il ne s’appelle pas Dubois, il s’appelle Marcelo, quand il ne s’appelle pas Marcelo il s’appelle Genesio, puis Cornet, puis Toko-Ekambi. Les problèmes dans le football c’est toujours collectif sauf à Lyon où c’est toujours la faute d’un mec dont on t’apporte la tête. Ils sentent tous qu’on est passé à autre chose, Textor a vu les comptes, il sait très bien que l’OL tire la langue. L’Américain attend un peu avant de faire la musique, car il faut que cela travaille. Ceux en place savent qu’ils travaillent pour rien, car on va passer à autre chose, mais ils ne savent pas quoi. Et au milieu de cela, il y a Laurent Blanc qui doit jouer chaque samedi et c’est compliqué. A Lyon, il n’y a pas de politique sportive, les joueurs sont mal, il y a un côté apocalyptique qui montre qu’on passe à autre chose », explique le journaliste de Libération, qui annonce donc que l’Olympique Lyonnais va vivre une révolution encore plus importante dans un avenir très proche.