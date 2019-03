OL : Aulas lâche des indices sur sa succession à Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, Jean-Michel Aulas a réalisé un travail colossal dans la capitale des Gaules.

En effet, le dirigeant français a réussi à remonter l’OL de la L2 au sommet du football français, faisant ainsi du club une écurie de dimension européenne et propriétaire de son stade. Néanmoins, il y a bien un jour où JMA, qui fêtera ses 70 ans en mars prochain, devra transmettre le flambeau. Un sujet délicat pour le principal intéressé, qui a néanmoins lancé quelques indices sur sa succession dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Ma succession se prépare, mais pas obligatoirement en public. Jérôme Seydoux et deux ou trois autres dirigeants savent précisément ce qu’on a l’intention de faire, quand et comment. Évidemment que nous parlons de ça entre nous. 2023 ? Non, ce n’est pas une date en l’air. Pour une succession capitalistique, cela peut être un moment opportun. Mais on peut aussi imaginer une succession exécutive avant cette date. Quand on a soixante-dix ans, et qu’on est à la tête d’un groupe avec 300 M€ de chiffre d’affaires, on ne peut pas se permettre de ne pas envisager l’avenir » a confié le président rhodanien, qui aura sans doute beaucoup de mal à laisser sa place mais qui sait qu’il sera un jour temps de le faire pour le bien de l’OL.