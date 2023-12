OL ‍: Aulas et Textor, accord surprise pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais joue ce samedi à Lens un match forcément important avec un nouvel entraîneur sur le banc. Dans les coulisses de l'OL, on tente de recoller les morceaux, y compris au plus haut niveau.

Ces derniers mois, la plus forte probabilité de retrouver Jean-Michel Aulas et John Textor dans la même pièce était dans un tribunal, puisque les deux hommes s'affrontent juridiquement. Le 30 août, la holding de JMA a en effet décidé de porter plainte contre Eagle Football et John Textor, l'ancien propriétaire de l'OL reprochant à l'Américain d'avoir tenu de propos diffamatoires. Entre Aulas et Textor, la haine semblait tenace, et via X (anciennement Twitter), cela tirait à boulets rouges entre les deux camps. Dernier exemple en date, le vrai-faux message de JMA concernant la situation au sein du club, a priori posté par une personne ayant piraté le compte de l'ancien boss de l'OL. A quelques heures du déplacement à Lens, c'est pourtant le début de la paix des braves à Lyon, car aussi incroyable que cela puisse paraître, Textor et Aulas ont même échangé courtoisement en public.

Tandis que l'action d'OL Groupe a grimpé de 4,5% vendredi, ce qui en a étonné certains, Jean-Michel Aulas (à priori c'est vraiment lui) a tendu la main à son successeur via son compte sur les réseaux sociaux. « La vérité est qu’en interne à OL Groupe certain(s) essayent en permanence de m’opposer à John Textor en inventant et prenant des initiatives qui seront bientôt sanctionnées : l’heure est à la concorde avec JT pour permettre à l’OL de relancer l’ADN OL SVP stop à ces ignominies », a lancé l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Une petite phrase qui peut évidemment surprendre compte tenu du climat de ces derniers mois, mais qui s'inscrit dans une atmosphère de tension extrême compte tenu de la dernière place au classement de Ligue 1 de l'équipe actuellement entraînée par Pierre Sage. Et dans la foulée de cette main tendue par Jean-Michel Aulas, John Textor a répondu très rapidement : « Allez l’OL !❤️💙🦁 ». Une réponse que JMA a bien sûr vite relayée, histoire que tout cela ne passe pas inaperçu.

L'OL se réorganise pour l'opération maintien en Ligue 1

Il est vrai que désormais Jean-Michel Aulas a des fonctions au sein de la Fédération Française de Football et qu'il ne peut plus réellement se permettre de taper sur son ancien club, vendu pour la coquette somme de 800 millions d'euros. Aucun des deux hommes n'ayant intérêt à pourrir la vie de l'autre au moment où l'Olympique Lyonnais est en grand danger, la paix a toujours été la plus judicieuse des solutions. En évitant qu'Aulas et Textor se battent, et en retrouvant un semblant d'organisation sportive, l'OL peut désormais se consacrer uniquement à l'opération maintien en Ligue 1.