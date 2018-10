OL : Aulas donne un et même deux rendez-vous précis au PSG !

Dans : OL, PSG, Coupe de France, Coupe.

Présent en conférence de presse téléphonique ce mercredi, au lendemain de la publication des comptes de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu sur le récent match perdu 5-0 contre le Paris Saint-Germain. S'il ne nie pas un souci tactique concernant cette rencontre, le président de l'OL estime que son équipe aura peut-être l'occasion de se venger du PSG en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, la Ligue 1 semblant déjà dans la poche du Paris SG.

« La large défaite sur le terrain du PSG a cassé une bonne dynamique et la trêve internationale va permettre d’analyser au calme ce revers. J’ai partagé mon constat avec Bruno Genesio et Gérard Houllier. A Paris, il y a eu beaucoup de positif mais aussi du négatif. Je pense que nous avons été victimes de faits contraires : un penalty non sifflé, les blessures de Nabil Fekir et de Rafael survenues sur des fautes non sanctionnées. On a peut-être joué un peu trop offensif et il faudra tirer des enseignements de ce match. L’important est d’atteindre au final nos objectifs : à savoir un 8e de finale de Champions League et une nouvelle qualification pour l’année prochaine. Si l’on peut aussi venir contester le PSG en coupes nationales, on ne s’en privera pas. C’est vrai que l’on fait un peu le yo-yo en ce début de saison mais à l’étranger le Real Madrid ou le Bayern connaissent également des résultats contrastés », fait remarquer un Jean-Michel Aulas toujours aussi déterminé.