OL : Aulas croit vraiment au miracle pour Depay

Dans : OL.

Memphis Depay qui reste à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n'a pas perdu espoir de ce scénario difficile à croire avant le mercato.

Quand un joueur en fin de contrat n’a pas prolongé à moins de deux mois de la fin de la saison, ce n’est en général pas bon signe. La priorité est donnée au sportif, ce qui rend parfois les négociations compliquées pour avancer concrètement. C’est le cas de Memphis Depay, qui n’a pas répondu aux propositions de Jean-Michel Aulas au sujet de sa prolongation. L’ancien ailier du PSV Eindhoven et de Manchester United voit son bail se terminer au mois de juin, et peut déjà discuter librement avec les clubs qui le courtisent. Longtemps suivi par le FC Barcelone, le Néerlandais est la priorité de son compatriote Ronald Koeman, mais beaucoup moins de celle du board du Barça, qui ne se voit pas jouer avec un attaquant supplémentaire qui n’a pas un goût prononcé pour le rôle classique de l’avant-centre finisseur. De plus, le club catalan n’a pas une santé financière optimale, et doit régler le cas de Lionel Messi en priorité.

Résultat, Memphis Depay n’a pas encore de touches concrètes pour son avenir, sachant qu’en Italie, il possède également une bonne cote, sans offre réelle. Et la presse espagnole l’annonce ce dimanche en évoquant une éventuelle attente du Barça de voir la situation se débloquer. Il s’agit également de la stratégie de Jean-Michel Aulas, qui ne veut pas se précipiter dans le recrutement d’un nouvel attaquant, car il estime que les formations désireuses de se payer Memphis Depay pourraient avoir du mal à le convaincre, sportivement comme financièrement. Si l’OL termine sa saison sur le podium avec une place en Ligue des Champions, et confirme une offre avec un copieux salaire, le président lyonnais est persuadé que la partie n’est pas totalement terminée. Il est toutefois conseillé au président Aulas de chercher quand même un nouveau buteur, Memphis Depay ayant souvent fait savoir qu’il comptait trouver un autre club d’une autre dimension. Réponse cet été…