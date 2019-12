OL : Aulas a lâché du cash pour garder Florian Maurice

Dans : OL.

Ayant eu de gros regrets de ne pas devenir directeur sportif de Lyon, Florian Maurice a envisagé de quitter l'OL. Mais Jean-Michel Aulas a trouvé des arguments pour que le patron du mercato reste.

Si certains lui reprochent la signature de Joachim Andersen pour 30ME, ou encore de recruter des jeunes qui rivalisent avec ceux déjà présents au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice peut rappeler qu’il était allé chercher Ferland Mendy et Tanguy Ndombele, deux joueurs qui ont rempli les caisses de l’OL lors du récent mercato. Oui mais voilà, celui qui est le patron de la cellule recrutement du club rhodanien n’a pas très bien vécu la venue de Juninho en mai dernier, Florian Maurice se sentant capable d’endosser le costume de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais.

Et si selon L’Equipe, les relations se sont apaisées entre les deux hommes, Florian Maurice a envisagé de quitter l’OL, notamment parce que des offres venues de Ligue 1, mais également de clubs européens convaincus par son talent lui sont parvenues. Pour convaincre son patron du mercato de rester, Jean-Michel Aulas a fait le forcing en sortant son carnet de chèques. « Il a été retenu au prix notamment d’une revalorisation salariale jugée plus conforme à son implication », explique le quotidien sportif. Cependant, s’il est clairement dans les petits papiers des décideurs de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice attend avec impatience de voir le mercato d’hiver afin de savoir si Juninho et Rudi Garcia seront à son écoute…ou pas.