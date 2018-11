OL-ASSE : Aulas pose une condition osée à la venue des supporters des Verts

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

C’est après la trêve internationale, et plus précisément le vendredi 23 novembre qu’aura lieu le premier acte du plus grand derby du football français entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Le Groupama Stadium sera le théâtre de ce match toujours passionné, et qui le sera d’autant plus que pour l’instant les deux équipes sont à hauteur, ou presque, au classement. On ne sait pas encore si les supporters stéphanois seront présents dans le stade lyonnais, mais Jean-Michel Aulas affirme ce lundi qu’il ne mettra pas son veto à ce court déplacement des fans de l’ASSE. Cependant, le patron de l’OL estime que ces derniers doivent bien se tenir...et ne pas perturber les supporters lyonnais.

« Ce sera au Préfet et au ministère de prendre la décision. J’ai lu qu’il y avait certaines histoires liées aux banderoles… La Ligue et la FFF reprochent beaucoup de choses aux supporters stéphanois sur l’usage des fumigènes. Je ne prends pas parti. S’il y a la possibilité qu’ils viennent en étant très encadrés, je ne m’y opposerai pas sur un plan personnel, mais pour le moment ce ne sont pas les plus respectueux des règles ni des installations, et le handicap est double si en plus ils viennent perturber les groupes adverses, et notamment ceux de Lyon qui respectent ces règles », explique, sans rire, Jean-Michel Aulas et cela même si ces derniers mois certains supporters lyonnais se sont illustrés de manière peu glorieuse. De quoi faire bondir les fans de l'AS Saint-Etienne, dont une vingtaine de représentants étaient samedi dans les tribunes du Groupama Stadium, invités par des supporters bordelais.