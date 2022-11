OL : Après l’OM, Laurent Blanc détruit le vestiaire

Dans : OL.

Déçu après la défaite à Marseille (1-0) dimanche dernier, Laurent Blanc n’a pas épargné ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a énuméré les failles de son équipe sans ménager personne.

Laurent Blanc ne prend pas de gants. Dès sa nomination, le coach de l’Olympique Lyonnais avait annoncé que les jeunes seraient moins utilisés pendant la période difficile que traverse le club rhodanien. Et c’est avec cette même franchise que le successeur de Peter Bosz a analysé la défaite à Marseille le week-end dernier. Face à ses joueurs, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a vidé son sac sans ménager personne, avant d’assumer ses méthodes en conférence de presse.

« On s’efforce de vouloir avoir la possession de balle. Mais on n’est pas la seule équipe à la vouloir, a rappelé Laurent Blanc. Contrairement à ce qu’on peut penser, on a eu plus le ballon que l’OM mais on a été beaucoup moins efficace qu’eux. Dans l’utilisation du ballon, il y a eu énormément de choses à dire et elles ont été dites, sans flinguer comme j’ai pu le lire. Je dis juste la vérité aux joueurs. Je leur fais confiance et on va continuer à travailler comme ça. Ce n’est pas parce qu’on a loupé une mi-temps à Marseille qu’on va changer de vision, de méthode de travail. »

« Quand je vois votre première mi-temps… »

« Elle restera la même et encore plus comme elle ne m’a pas donné satisfaction. Le discours est clair, net et précis, a prévenu le technicien. Les manquements ? Manque de mouvement, de qualité technique et vous pouvez rajouter plein de choses derrière. (...) Il faut rectifier, reprendre confiance. On s’est remis au travail mais on ne l’avait pas lâché. Je l’ai dit aux joueurs : "vous travaillez bien mais quand je vois votre première mi-temps, vous devez être frustrés". Ce sont les aléas de la préparation d’un match. » Pour éviter un nouveau débrief musclé, les Gones devront réagir contre l’OGC Nice vendredi soir.