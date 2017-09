OL : Aouar veut vendre du rêve avec le ticket Aouar-Mendy

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après avoir goûté à la pelouse du Parc des Princes, Houssem Aouar a connu samedi soir au Groupama Stadium contre Dijon sa première titularisation en Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. C'était forcément un grand moment pour ce joueur de 19 ans d'autant plus qu'il a eu le bonheur de marquer un but. Au moment d'analyser sa performance, Houssem Aouar, qui a eu droit aux félicitations de Jean-Michel Aulas, était globalement satisfait même si forcément le score final a un peu gâché le fête.

Mais quoi qu'il en soit, Aouar postule déjà à une place au sein du onze de Bruno Genesio et il sait même dans quel schéma. « J’ai été content d’être titulaire, même si je suis déçu par le résultat car on avait fait le plus dur. On a fait de bonnes combinaisons avec Ferland Mendy. On s’entend bien dans la vie, et cela nous facilite les automatismes sur le terrain. On a mis notre entente au service de l’équipe. Je suis plutôt un 10, mais je m’excentrais souvent à gauche, explique Houssem Aouar, qui admet avoir vécu un grand moment de plaisir personnel lorsqu’il a redonné l’avantage à l’Olympique Lyonnais à l’heure de jeu. Sur mon but, j’ai éprouvé une grande joie forcément.J’ai pensé à ma famille, ma maman surtout… J’étais heureux, ce but nous permettait de revenir dans le match en nous lançant sur le troisième but. Alors, c’est vrai qu’il y a eu un goût amer quand on a été repris à 3-3. »