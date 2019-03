OL : Aouar refuse de révéler son secret bien caché

Dans : OL, Ligue 1.

Dans le creux de la vague ces dernières semaines, Houssem Aouar a répondu aux critiques face au Montpellier Hérault dimanche (3-2).

Quatre jours après son élimination de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais a parfaitement réagi en retrouvant le chemin de la victoire en Ligue 1. Grâce à des buts de Terrier, de Dembele et... d'Aouar. Sous le feu des critiques, et remplaçant sous les ordres de Bruno Genesio depuis quelques matchs, le milieu de terrain était cette fois-ci titulaire. Et il n'a pas déçu au Groupama Stadium, puisqu'il a marqué son septième but de la saison, le premier depuis le mois de décembre. Un véritable soulagement pour le joueur de 21 ans qu'il a fêté à sa façon.

« On a eu un peu de mal en première période, mais on a su mieux se projeter vers l’avant en seconde. On aurait pu aggraver le score, mais l’important reste les trois points. Ma célébration ? J’en parlerai plus tard, mais pas tout de suite… Les dernières semaines ont été compliquées pour moi, notamment l’élimination mercredi à Barcelone a été difficile à vivre. C’est le foot et il ne faut rien lâcher. Ces périodes plus difficiles nous permettent d’aller puiser des ressources et nous aident à progresser. Je me dois d’être encore plus performant si je veux atteindre mes objectifs personnels. J’ai envie d’aider l’équipe à terminer la saison en boulet de canon », a déclaré, sur OL TV, Aouar, qui rêve désormais de porter son Lyon au deuxième rang de la L1 et en finale de la Coupe de France.