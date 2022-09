Rennes fait son mercato à l’OL, ça rage

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a dit oui au départ de Sinaly Diomandé. Le joueur se dirige finalement vers Rennes, qui propose plus pour un transfert. Cela ne fait pas plaisir à tout le monde.

Bien placé en ce début de saison grâce à des points rapidement pris contre des équipes plus modestes mais qu’il faut arriver à battre tout de même, l’Olympique Lyonnais ne rassure toutefois pas vraiment. Le jeu n’est pas encore au rendez-vous, l’animation offensive laisse à désirer et la sécurité défensive ne saute pas aux yeux. Néanmoins, des choix forts sont effectués à l’image de la mise à l’écart de Jérôme Boateng, mais aussi de Sinaly Diomandé. Le défenseur central ne fait pas partie des plans de son entraîneur, qui lui préfère notamment Thiago Mendes. La régression se confirme donc pour l’Ivoirien de 21 ans, recruté très jeune en provenance de l’Académie de Jean-Marc Guillou, et qui faisait partie des joueurs régulièrement utilisés en 2020-2021, avec notamment 27 matchs disputés. La saison dernière fut plus compliquée, et celle qui se présente s’annonce désertique.

Le rêve d'une charnière made in OL disparait

Si l'OL vend effectivement Diomandé à Nice, ça confirmera qu'on est sur un club oú le sportif est l'absolu dernière priorité des dirigeants. — Charly M. (@SeriousCharly) August 31, 2022

Résultat, plusieurs clubs s’intéressent à lui, et selon L’Equipe, ce n’est plus Strasbourg ou Nice qui ont les devants, mais le Stade Rennais. Le club breton va céder Loïc Badé à Nottingham Forrest, et se cherche un central de complément. Un transfert de 6 millions d’euros est envisagé, et l’OL s’apprête à dire oui pour ce qui est considéré comme une belle vente pour un joueur qui a coûté 2 millions d’euros au maximum (avec intéressement et bonus) en 2019. Mais ce départ ne ravit pas les fans du club rhodanien, qui estiment que c’est un nouveau jeune joueur arrivé jeune qui est poussé dehors alors qu’il n’a jamais déçu quand il a été utilisé. « Si l'OL vend effectivement Diomandé à Nice, ça confirmera qu'on est sur un club oú le sportif est l'absolu dernière priorité des dirigeants », écrit notamment Serious Charly, un twittos très suivi par les supporters lyonnais. Pour beaucoup, Diomandé n’est clairement pas moins bon que Thiago Mendes et Da Silva, mais il a l’avantage d’avoir des offres pour un transfert, et tant pis pour la défense centrale que Diomandé aurait pu composer avec Castelo Lukeba, qui faisait beaucoup rêver à l’OL.