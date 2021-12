OL : Aouar future star du Real Madrid, Ancelotti y croit

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur du Real Madrid l’été dernier, Houssem Aouar pourrait voir les Merengue revenir à la charge dans les prochains mois. Le milieu de l’Olympique Lyonnais intéresse toujours le club madrilène, dont l’entraîneur Carlo Ancelotti aurait donné le feu vert pour son recrutement.

Bien que titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur Peter Bosz, Houssem Aouar n’a pas de quoi se vanter de sa première partie de saison. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a manqué de régularité dans ses performances, comme le prouvent ses cinq buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques assez faibles pour un joueur de son niveau. Et pourtant, son nom alimente des rumeurs avant l’ouverture du marché des transferts. Si l’on se réfère au site Fichajes.net, le Real Madrid aurait toujours un faible pour Houssem Aouar.

Aouar pour mener le jeu du Real ?

L’été dernier déjà, le Français était annoncé dans le viseur de la Maison Blanche, qui avait finalement jeté son dévolu sur l’ancien Rennais Eduardo Camavinga. Quelques mois plus tard, les prestations du Gone n’ont sûrement pas donné des regrets au Real Madrid. Mais la source espagnole affirme que le président Florentino Pérez souhaite toujours le recruter. Et que l’entraîneur Carlo Ancelotti a validé cette piste assez surprenante. C’est peut-être l’occasion tant espérée par Houssem Aouar, qui attend de rejoindre un club plus ambitieux depuis plusieurs années.

Une signature chez les Merengue serait une énorme évolution dans sa carrière. D’autant que le Real Madrid ne cherche pas de simples compléments pour son effectif, mais plutôt les éventuels successeurs des vieillissants Toni Kroos et Luka Modric. Reste à savoir si le Lyonnais en a les épaules. Apparemment, les décideurs du Real Madrid y croient, probablement en se basant sur le potentiel du milieu aperçu il y a quelques années. Depuis, Housem Aouar a stagné, à l’image d’Eduardo Camavinga la saison dernière…