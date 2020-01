OL : Aouar excite le mercato, la Juve et le Real se pointent

Dans : OL.

En grande forme depuis le début de l’année 2020, Houssem Aouar risque bien d’être le Lyonnais le plus courtisé du prochain mercato estival.

En effet, après une période moins faste sur un plan collectif mais également personnellement, celui qui portait le brassard de capitaine de l’OL face à Bordeaux samedi après-midi retrouve des couleurs. Très en vue contre Brest en Coupe de la Ligue puis en Aquitaine lors de la 20e journée de Ligue 1, l’international espoirs français est un joueur toujours très suivi dans l’optique du mercato. Et en ce début de semaine, le média DefensaCentral affirme que deux des plus gros clubs européens suivent avec beaucoup d’attention les performances du milieu de 21 ans.

Et pour cause, la Juventus Turin et le Real Madrid sont très attentifs aux prestations d’Houssem Aouar, à tel point que les deux clubs envisageraient réellement de passer à l’offensive l’été prochain afin d’obtenir la signature du joueur. Reste qu’il sera très délicat de convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher son joyau, qui qui avait indiqué en mars dernier que le joueur formé à l’OL était « programmé pour faire partie de l’équipe championne d’Europe qui sera, c’est sûr, à Lyon dans les années qui viennent ». Il faudra donc une proposition en or massif pour faire céder Jean-Michel Aulas, très attaché aux joueurs formés au club, et qui n’est pas du genre à brader ses meilleurs éléments au mercato.