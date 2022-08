OL : Aouar dribble Séville, Lyon rigole

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Courtisé par le Betis Séville depuis plusieurs semaines, Houssem Aouar se retrouve maintenant dans le viseur de deux clubs de Premier League durant ce mercato estival.

Présent dans le groupe de Peter Bosz pour affronter Ajaccio lors de la première journée de Ligue 1 ce vendredi soir, Houssem Aouar va peut-être effectuer sa dernière sortie sous le maillot de l’OL au Groupama Stadium. Tout simplement parce que son avenir ne semble plus passer par Lyon. En fin de contrat en 2023, le milieu de terrain de 24 ans se rapproche doucement mais sûrement de la sortie. Proche de rejoindre le Real Betis au cours des dernières heures, Aouar pourrait finalement opter pour la Premier League. Selon les informations de Foot Mercato, Leicester et Nottingham Forest viennent effectivement de faire une entrée fracassante dans le dossier Aouar.

Aouar, un transfert de 15 ME pour l’OL ?

🚨Info: Leicester et Nottingham lancent les hostilités pour Houssem Aouar 🇫🇷🇩🇿.



Avec @sebnondahttps://t.co/A6NQVFvUXD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2022

Si l’intérêt des Foxes n’est pas vraiment nouveau, sachant que le club entraîné par Brendan Rodgers a fait du Gone sa priorité pour renforcer son entrejeu cette saison, celui du promu anglais est tout récent. « Forest apprécie le profil du Lyonnais et pourrait même dégainer une offre pour s'attacher ses services et prendre la concurrence de court », peut-on lire sur le site spécialisé dans les transferts. Avec cette arrivée soudaine du club de Steve Cooper, les enchères pourraient enfin monter pour Aouar. De quoi donner le sourire à Jean-Michel Aulas, qui ne lâchera pas l’une des pépites de son centre de formation pour moins de 15 millions d’euros. Si jamais les trois clubs intéressés se réveillent en même temps, cette somme pourrait bien être atteinte, surtout qu’Aouar privilégie désormais une aventure en Angleterre, où le pouvoir d’achat des clubs est le plus élevé.