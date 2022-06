OL : Aouar à Arsenal, c'est enfin l'heure !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Cela fait deux ans que Houssem Aouar a un bon de sortie à l'OL. Cet été devrait être le bon, surtout qu'Arsenal est toujours sur le coup.

Il n’y a pas que le PSG qui se prépare à faire sa révolution cet été en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais va aussi changer d’ère puisque Jean-Michel Aulas a confirmé qu’il espérait boucler le changement d’actionnaire avant la fin du mois de juin. L’arrivée d’investisseurs américains va bouleverser le visage de l’OL, qui jouissait jusqu’à présent d’une certaine stabilité dans ce domaine. Les gros investissements sur le marché des transferts sont encore à confirmer, mais il va forcément y avoir du ménage après une saison décevante. Et si Lyon a récupéré Alexandre Lacazette en provenance d’Arsenal, le club londonien espère bien, lui, faire venir un joueur rhodanien. Il s’agit d’Houssem Aouar, que les Gunners ciblent depuis quasiment trois ans. Mais entre les offres qui n’ont jamais correspondu, et la perte de vitesse du numéro 8 lyonnais, cette possibilité s’est envolée ces derniers temps.

Le prix d'Aouar descend en flèche

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Toutefois, poussé dehors à un an de la fin de son contrat, alors qu’il a un bon de sortie depuis 2020, Aouar est désormais à un prix particulièrement abordable pour Arsenal. Les pensionnaires de l’Emirates devaient lâcher 60 millions d’euros pour le faire venir il y a encore peu, et Mikel Arteta avait finalement vu ses dirigeants casser leur tirelire pour faire signer Thomas Partey de l’Atlético de Madrid. Désormais, vu la situation à l’OL, Football London affirme que le prix d’Aouar a baissé à 15 ME. Un prix qui conviendrait à Edu, le directeur sportif d’Arsenal qui va discuter de cette possibilité avec Mikel Arteta. Ce dernier espère bien avoir encore une belle enveloppe pour recruter, et il cherche bien évidemment tout d’abord à faire venir un attaquant confirmé pour faire oublier les départs de Lacazette et Aubameyang. A l’heure où Arsenal est parti pour récupérer William Saliba, et compte toujours sur des joueurs comme Nicolas Pépé, Houssem Aouar pourrait être le prochain joueur de Ligue 1 à traverser la Manche.