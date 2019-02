OL : Anthony Lopes demande trop d'argent, Aulas le calme direct

Dans : OL, Mercato.

En pleines discussions avec Anthony Lopes pour une prolongation de contrat, Jean-Michel Aulas a violemment taclé les agents du gardien de l'Olympique Lyonnais.

« Je me concentre uniquement sur le terrain. J’ai des conseillers qui s’en occupent. Nous verrons par la suite. Faire ma carrière à Lyon ? Tout est possible. Je suis dans un club que j’aime ». En janvier dernier, en marge du derby remporté face au rival stéphanois, Anthony Lopes avait réaffirmé sa volonté de continuer son chemin dans son club formateur. Auteur d'une très grande saison, le gardien de 28 ans souhaite prolonger son contrat, qui arrive à expiration en juin 2020. Mais pour poursuivre sa progression à l'OL, l'international portugais veut une belle revalorisation salariale. Et c'est peut-être là où le bât blesse actuellement, alors que les négociations sont engagées depuis plusieurs semaines déjà.

Ce que Jean-Michel Aulas ne cache pas... « Nous avons engagé des discussions. Je vais rencontrer Lopes prochainement. Mais j’ai l’impression que ses agents vivent dans un autre monde... », a balancé, sur Le Progrès, le président rhodanien, qui annonce également que les négociations sont suspendues jusqu'au huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Barça « afin de laisser les joueurs tranquilles ». La prolongation de Lopes n'est donc pas pour tout de suite...