OL ‍: Anthony Lopes brutalement pris à partie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans un an, Anthony Lopes est poussé vers la sortie du côté de l’OL mais pour l’instant, le gardien portugais ne semble pas pressé de faire ses valises, de quoi irriter tout le monde à Lyon.

La situation des gardiens est claire à l’Olympique Lyonnais, qui a recruté Lucas Perri au mois de janvier afin d’en faire son titulaire pour la saison à venir. Remplaçant lors des six derniers mois, l’ancien gardien de Botafogo aura sa chance au début de la saison 2024-2025. Pour le premier match amical de l’OL contre Chassieu-Décines (N3) samedi, Lucas Perri était d’ailleurs titulaire avant de céder sa place à Anthony Lopes à la mi-temps. Le gardien portugais avait le masque, lui qui semble véritablement marqué par sa situation. Poussé dehors, le Portugais aimerait rester afin de se battre pour sa place mais les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ne le voient pas vraiment de cet oeil, eux qui n’ont pas l’intention de garder Anthony Lopes et son salaire imposant pour être une simple doublure.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL se montrent d’ailleurs de plus en plus impatients à l’égard de Lopes, dont le départ est plus souhaité que jamais. « Il a fait tout ce cinema a la 34e J pour revenir gratter ses 400k le mois...l'amoureux du club bien sur », « Dehors, pour le bien de tous », « Le cauchemar… », « C’est bon bouge, tu forces… », « Énormément de respect pour lui mais pour le bien du club il doit partir maintenant », « Antho il faut partir maintenant » ou encore « On en veut pas, il a déjà dit au revoir pendant 2h à la J34, qu’il dégage » peut-on lire sur les réseaux sociaux, en-dessous d’une publication du compte Gones Back sur laquelle on peut y voir Anthony Lopes très peu souriant à l’occasion du match amical face à Chassieu-Décines samedi.

Le verdict des supporters est clair à l’encontre du gardien portugais de 33 ans. Mais pour le joueur, hors de question de partir pour un projet moins intéressant ou pour un salaire inférieur. Les dirigeants de l’OL vont donc devoir redoubler d’efforts pour trouver une porte de sortie assez sexy à Anthony Lopes s’ils veulent réussir à s’en débarrasser et s’éviter de potentiels problèmes entre le gardien historique des Gones et Lucas Perri à l’avenir. En attendant, le gardien emblématique de Lyon est parti avec ses coéquipiers en stage en Autriche, tant pis pour les haters.